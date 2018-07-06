«Значительно превысил скорость»: На Николаевщине столкнулись легковой автомобиль и грузовик

Утром в пятницу, 6 июля, на Николаевщине на автодороге «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Николаевской области.

Около 4:00 утра произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ 21104» и «КАМАЗ». На месте происшествия сотрудники патрульной полиции установили, что водитель автомобиля «ВАЗ», значительно превысив скорость, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

В отношении виновника аварии инспекторы составили протокол по статье 124 КУоАП («Нарушение ПДД, повлекшее ДТП»).

Напомним, что в Киеве водитель «Honda» превысил скорость и «вылетел» с эстакады - пострадал ребенок.