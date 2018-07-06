В Николаеве зерновозы заблокировали движение на улице Авангардной

В пятницу, 6 июля, в Николаеве на дороге к морпорту, начиная с улицы Авангардной, образовались очереди из большегрузных автомобилей, которые препятствуют движению других машин.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, с самого утра грузовики организовали пробку, помимо этого паркуясь на зелёной зоне и выездах, закрывая обзор на дорогу другим машинам. Возмущенные люди вызвали полицию.

В патрульной полиции Николаева сообщили, что на дороге в морпорт образовалась пробка из фур, потому что днем они стоят на тепловых режимах, а потом резко начинают ехать на выгрузку. Сейчас свободные экипажи разгружают улицу.

Корреспондент «Преступности.НЕТ» сообщает, что сейчас въезд с Богоявленского на Авнгардную закрыли. Патрульные пытаются уговорить дальнобойщиков вывести транспорт с Авангардной, чтобы потом обеспечить сюда вход транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве и на въезде в город снова скапливаются очереди из зерновозов – в АМПУ настаивают, что нужно строить стоянку. Тогда на этой же дороге также образовался большая пробка.