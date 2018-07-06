На Николаевщине установили пятый класс пожарной опасности

На территории Николаевской области установлен пятый класс пожарной опасности.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что пятый класс свидетельствует о том, что существует значительный риск пожаров, особенно на открытых территориях.

За 5 июля, как сообщают спасатели, на территории Николаевщины зарегистрировано 6 пожаров в природных экосистемах. Очаги возгорания возникли в Вознесенском, Березнеговатском, Новобугском, Витовском районах области, а также городе Вознесенск. Общая площадь, где прошли пожары, составила более 16 гектаров. В двух случаях существовала угроза опрокидывания огня на поля с пшеницей.

Спасатели призывают николаевцев соблюдать меры безопасности во избежание трагедий.

Напомним, 4 июля в селе Новониколаевка Витовского района мужчина выжигал сухую траву на частной территории, не справился с огнем, и пламя перекинулось на автомобиль «Mazda» и хозяйственную постройку. В результате машина и постройка сгорели.