В Николаеве один мужчина утонул, а второй пытался переплыть лиман и пропал без вести

В Николаеве 5 июля во время купания в реке Ингул утонул 38-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Погибшего из воды вытащили свидетели случившегося. Для установления окончательной причины смерти тело отправили на экспертизу.

А 4 июля во время попытки переплыть Бугский лиман исчез без вести 64-летний житель Малой Коренихи. На следующий день родственники сообщили о его пропаже и спасатели с водолазами начали его поиск. Пропавшего пока не нашли.

Напомним, что ранее в Николаеве 23-летний парень пошел купаться в реке и пропал без вести.