В Узбекистане женщин,подозреваемых в краже, милиционеры заставили раздеться догола и сняли на видео – денег так и не нашли

В отделе внутренних дел города Каттакурган в Самаркандской области Узбекистана двух женщин, задержанных по подозрению в краже денег на местном рынке, подвергли унижениям, раздев догола.

Об этом сообщает «Настоящее время» со ссылкой на «Оздолик».

На видеозаписи видно, как женщина приблизительно в возрасте 35 лет снимает с себя вещи одну за другой по принуждению мужчины, лицо которого остается за кадром.

— Снимай до конца, нах*й, снимай штаны, нах*й! Снимай нах*й, говорю тебе, –покрикивает ей мужчина за кадром.

Женщина, чье лицо остается за кадром, обращается к сотруднику милиции с просьбой не делать этого, но в ответ доносится грубая нецензурная брань.

На видео слышится голос женщины, обращающейся с мольбой к милиционеру: «Брат, я не делала этого», но в ответ мужчина приказывает ей выйти на улицу в голом виде: "Пройди туда, нах*й, выйди на улицу!».

По словам сотрудника правоохранительных органов, отправившего это видео в редакцию «Озодлика», случай произошел 3 июня этого года в коридоре ОВД города Каттакурган в Самаркандской области. По словам собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, мужчина, заставивший женщину раздеться догола, – следователь отдела уголовного розыска ОВД города Каттакурган Санат Умаров. При этом милиционеры не составили протокол, не заполнили необходимые документы. Денег у женщин так и не нашли.

3 июня группа во главе со следователем ОВД Каттакургана Санатом Умаровым доставила в отделение милиции двух женщин, приехавших на местный рынок из другого района и задержанных по подозрению в воровстве. Женщин раздели догола и начали искать украденные деньги. Однако, не найдя у них никаких денег, сотрудники милиции отпустили их на свободу, не заполнив при этом никаких документов о задержании. Имена и фамилии этих женщин не зафиксированы даже в журнале учета задержанных, – говорит собеседник.

По его словам, данное видео было снято самими следователями.

В телефонном разговоре с корреспондентом следователь Санат Умаров не отрицал, что подверг унижениям задержанных женщин, раздев их догола: «Я попросил прощения у этих женщин».

Позже сообщили, что Умарова уволили из ОВД.

— На сегодняшний день Санат Умаров уволен из органов внутренних дел за свои негативные действия, – говорится в заявлении Министерства внутренних дел Узбекистана.

Личность второго милиционера в ОВД обнародовать не хотят до окончания следствия.

Напомним,

ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа 2016 года в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. По словам жителей Кривого Озера, полицейские били Цукермана дубинками, руками и ногами, после чего он умер. Днем 24 августа несколько сотен жителей Кривого Озера собрались у дома погибшего мужчины и требуют справедливого расследования смерти Цукермана.

В свою очередь полиция признала, что ее сотрудники «применили меры физического воздействия» к 32-летнему жителю Кривого Озера, пытаясь его успокоить, после чего мужчине стало плохо и он умер. По информации правоохранителей, он вел себя неадекватно, избил таксиста и отобрал у него 500 гривен.В начале февраля 2017 года начали судить кривоозерских полицейских, обвиняемых в убийстве Цукермана. На одном из первых заседаний семья убитого заявила о фальсификации и попросила миллион гривен компенсации.

Изначально по факту произошедшего в Кривом Озере было открыто уголовное производство по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины («Превышение власти или служебных полномочий»). В этом преступлении подозреваются полицейские Николай Хоменко и Александр Причийпода. Их коллеге Денису Ляхвацкому – водителю, которого подозревают в стрельбе в погибшего Цукермана – также вменяют убийство, начато еще одно уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

В итоге Николай Хоменко и Александр Причипойда вышли под залог.

Позже стало известно, что в деле на одного подозреваемого стало больше: прокуратура выдвинула подозрение еще одному полицейскому в том, что он вместе с другими коллегами наносил удары потерпевшему Александру Цукерману.