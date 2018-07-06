В Николаеве «Mitsubishi» сбил женщину – пострадавшая в коме

В Николаеве вечером в пятницу, 6 июля, на въезде в микрорайон Варваровка автомобиль «Mitsubishi Lancer» сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщают «Новости-N».

«Mitsubishi» ехал по трассе со стороны Одессы в направлении Николаева. На въезде в Варваровку, напротив церкви, дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по пешеходному переходу переходила пожилая женщина. Водитель «Mitsubishi» вовремя не среагировала на появление пешехода и сбила старушку. От удара пострадавшая упала на капот и разбила головой лобовое стекло, после чего упала на асфальт.

Вызванная на место происшествия «скорая» экстренно доставила пострадавшую в БСМП. Ее состояние расценивается, как крайне тяжелое, она находится в состоянии комы. Автомобиль «Mitsubishi», сбивший пешехода, ехал в Херсон. За рулем находилась женщина средних лет. В настоящее время она находится в шоковом состоянии и не может что-либо рассказать о случившемся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «Таврия» на пешеходном переходе сбила подростка.