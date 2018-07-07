В центре Николаева возле управлений СБУ и Нацполиции искали взрывчатку

В субботу, 7 июля, в центре Николаева сотрудники взрывотехнической службы обследовали на наличие взрывчатки автомобиль, припаркованный на улице Спасской на отрезке между улицами Декабристов и Фалеевская.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По имеющейся информации, в полицию поступило сообщение о том, что на автомобиле был обнаружен подозрительный предмет.

На место выдвинулись сотрудники управления патрульной полиции, взрывотехническая служба, ГСЧС. Квартал был оцеплен. Взрывотехники обследовали указанный автомобиль, однако ничего представляющего опасность не было обнаружено.

Как известно, на данной отрезке улицы Спасской находится Главное управление Нацполиции и управление СБУ в Николаевской области.

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