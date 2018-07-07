На проспекте Богоявленском столкнулись «Toyota» и «Chevrolet» – движение затруднено

В субботу, 7 июля, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Южной произошло ДТП с участием автомобилей «Toyota» и «Chevrolet».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Оба транспортных средства двигались по проспекту Богоявленскому, автомобиль «Toyota» со стороны улицы Авангардной в сторону улицы Театральной. «Chevrolet» - в противоположную сторону. Однако при повороте на улицу Южную водитель «Chevrolet» не предоставил преимущество в движении «Toyota», в результате чего произошло столкновение.

На место прибыли сотрудники патрульной полиции. Пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, в сентябре прошлого года на данном перекрестке в результате ДТП на крышу перевернулся «Opel».