Украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко госпитализирован в реанимацию

Левко Лукьяненко Украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко попал в реанимацию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский.

«Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левка Лукьяненко! Он в реанимации», - написал он.

На данный момент причины, по которым он попал в реанимацию, неизвестны.

Справка:

Левко Лукьяненко – диссидент и правозащитник времён СССР, политический и государственный деятель независимой Украины, Герой Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016). Один из основателей «Украинской хельсинской группы». 24 августа 2018 года ему исполнится 90 лет.

Напомним, что 30 июня на 67-м году жизни скончался бывший народный депутат Украины, президент футбольной команды «Эвис» Владимир Заплатинский.