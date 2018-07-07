В Николаеве на ходу загорелся троллейбус – в салоне не оказалось огнетушителя

В субботу, 7 июля, в Николаеве на проспекте Центральном в районе пересечения с улицей Московской во время движения загорелся троллейбус.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.

По его словам, троллейбус задымился на подъезде к остановке «Соборная», после чего водитель остановился, и пассажиры быстро покинули салон.

Оказалось, что горит центральный мотор троллейбуса, однако в салоне не оказалось огнетушителя. В итоге, возгорание свои огнетушителем начал тушить водитель мимо проезжающего авто.

Спустя пару минут после вызова на место происшествия прибыли два пожарных автомобиля ГСЧС, которые окончательно загасили пламя.

Напомним, 24 марта в депо КП «Николаевэлектротранс» сгорел троллейбус. По данным спасателей, пожар в троллейбусе мог начаться из-за короткого замыкания.