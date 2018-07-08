В Японии прошли ливневые дожди - эвакуированы более сотни тысяч людей

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В Японии в результате проливных дождей погибло до 49 человек.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Спасателям удалось найти 5 живых. Все найденные пока что без сознания. Ещё 48 человек считаются пропавшими без вести. 

Кроме того, сообщается, что около 48 тысяч спасателей, сотрудников полиции и пожарных ищут людей, оказавшихся в ловушке или раненых в результате оползней и наводнений. Эвакуировали 180 тысяч людей. По данным Японского метеорологического агентства, дожди в восточных и западных регионах страны могут продолжаться до воскресенья.

Напомним, что в Индии в результате масштабного наводнения погиб 91 человек, еще более 9,6 миллионов пострадали.

Виолетта Чех

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