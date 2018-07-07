На трассе возле Николаева «маршрутка» слетела на обочину и перевернулась – у водителя приступ эпилепсии

Вечером в субботу, 7 июля, на одесской трассе произошло ДТП с участие маршрутного такси «Николаев - Южный».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Микроавтобус «Volkswagen» выехал из Николаева в Южный с восемнадцатью пассажирами в салоне. На трассе в районе села Маловарваровка микроавтобус внезапно, без каких-либо видимых причин резко изменил траекторию движения, пересек встречную полосу и слетел в кювет. Судя по повреждением, микроавтобус перевернулся на левый бок.

В результате ДТП четыре человека, в том числе и водитель, обратились за медицинской помощью. Из Николаева на место аварии выехали три автомобиля «скорой помощи». Пострадавших может быть и больше — многие из пассажиров еще не пришли в себя из-за пережитого шока.

По словам пассажиров, перед аварией с водителем случилось что-то странное: он вдруг повернул голову в сторону от дороги и произнес какой-то нечленораздельный звук вроде мычания. Сразу после этого маршрутка потеряла управление. Один из пассажиров, сидевших впереди, рассказал, что взгляд у водителя «стал как будто стеклянный».

«По предварительной информации, водитель страдает эпилепсией, однако тщательно скрывал это обстоятельство. Сейчас приступ эпилептический припадок случился у него прямо за рулем, во время движения», - отмечает издание.

15 июля 2016 года в районе села Чапаевка столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус, перевозивший отдыхающих в Коблево. В результате этой аварии погибли две женщины и молодая девушка, а еще 16 человек получили травмы. Водитель грузовика находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водителя фуры признали виновным по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.