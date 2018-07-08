В Очаковском районе рыбак выпал с лодки и утонул

В Днепровском лимане возле села Дмитровка Очаковского района в субботу, 7 июля, из лодки выпал рыбак и утонул.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Спасателям о гибели мужчины 1988 года рождения сообщили в 13:00.
Спасательное отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части на катере UMC-600 провело поисковые работы. В акватории лимана спасатели обнаружили тело рыбака и транспортировали его на берег.
Для установления окончательной причины смерти тело погибшего доставлено в судмедэкспертизу в Очаков.
Напомним, в Николаеве один мужчина утонул, а второй пытался переплыть лиман и пропал без вести.