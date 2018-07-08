«Били по стенам арматурой»: выживший мальчик рассказал подробности гибели детей на недострое в Нежине

Подростки, которых насмерть придавило бетонной стеной в Нежине Черниговской области, сказали родителям, что идут играть в футбол.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что четверо мальчиков в возрасте 12-14 лет сказали, что идут играть в футбол, в то время как на самом деле направились играть в недостроенное двухэтажное здание на окраину города, — в советское время там хотели обустроить ветеринарную больницу, однако, здание забросили.

На заборе здания были знаки, предупреждающие, что строение находится в аварийном состоянии, но, судя по количеству граффити, — дети часто туда лазили.

Выживший мальчик рассказал, что они взяли арматуру и колотили стены, наблюдая, как с них падает кирпич. В один момент произошел обвал бетонного перекрытия. Школьник чудом успел отскочить, в то время как его друзей придавило. Он пытался им помочь, но не смог и побежал звать взрослых на помощь.

«Он был на полшага от смерти — успел отскочить», — говорят бойцы ГСЧС.

По их словам, чтобы пробраться к мальчикам, им пришлось выпиливать и выкорчевывать деревья, — здание сильно заросло. Несколько часов занял разбор завалов.

Владелица земельного участка и недостроенной ветбольницы Ольга Гаркуша не отвечает на звонки и неизвестно, где она находится. Погибших мальчиков похоронят в воскресенье, 8 июля.

Напомним, 6 июля, в Нежине трое детей погибли из-за обрушения плиты перекрытия в двухэтажном недостроенном здании.