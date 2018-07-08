В Японии в результате масштабного наводнения погибли 70 человек, десятки пропали без вести

В результате масштабных наводнений и оползней в Западной Японии 70 человек погибли, десятки других пропали без вести по состоянию на воскресенье, 8 июля.

Об этом сообщает Kyodo news.

В префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек.

Всего планируется эвакуировать 4,3 миллиона человек в 23 префектурах от центральной до юго-западной части Японии.

К спасательным работам привлечены 54 тысячи сотрудников полиции, пожарных, сил самообороны и береговой охраны Японии.

Ливни в Японии начались в четверг. Сильные дожди возникли из-за влияния тайфуна «Прапирун», который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.

Напомним, ранее на Филиппины обрушился мощный тропический шторм - погибли более 130 человек, десятки пропали без вести