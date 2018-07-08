В Харькове внедорожник сбил насмерть 19-летнего чемпиона Украины по мотокроссу

В Харькове в пятницу, 6 июля, в смертельном ДТП погиб 19-летний чемпион Украины в классе мотоциклов с объемом двигателя 125 кубических см Андрей Бессонов.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что в 17:45 спортсмен ехал по городу на велосипеде, когда на него наехал внедорожник у въезда в Областную больницу.

По данным полиции, наезд на велосипедиста совершила 58-летняя женщина за рулем внедорожника «Toyota».

Спортсмен был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом и бессознательном состоянии.

Сообщается, что парень умер, не приходя в сознание.

Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Харьковчанин Андрей Бессонов был чемпионом Харьковской области по мотокроссу с 2009 г. по 2017 год. В 2016 году он стал чемпионом Украины в классе мотоциклов с объемом двигателя 125 куб. см. В 2017 – серебряным чемпионом Украины в классе мотоциклов мх-2. По состоянию на 2018 спортсмен находился на первой позиции в чемпионате Украины в классе мх-2.

Напомним, на Херсонщине автомобиль насмерть сбил женщину с трехмесячным ребенком.