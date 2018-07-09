Спасатели посетовали на заблокированные проезды в курортном Коблево – сложно быстро добраться до места происшествия

Николаевские спасатели посетовали на заблокированные проезды в курортной зоны Коблево, что усложняет движение экстренных служб к месту происшествии в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сотрудники ГСЧС систематически проводят профилактические мероприятия, среди которых: тактико-специальные тренировки, обучение, изучают район выезда, проверяют исправность пожарных гидрантов и тому подобное. В течение недели специалисты Службы спасения проводили разноплановые тренировки и обучения в курортной зоне в Коблево, где столкнулись с нерешенными проблемами. Ситуация с проездами, о которой отмечали в прошлом оздоровительном сезоне осталась неизменной.

В качестве примера, спасателям местной пожарной команды с препятствиями удалось проверить гидранты, ведь проехать по заставленным автомобилями проездам было довольно трудно, а кое-где невозможно вообще. Особенно много «гражданских» автомобилей в час пик и утром, что иногда приходится стоять в пробке. Пожарные включали звуковой сигнал, чтобы проверить бдительность и ответственность водителей. С сиреной пожарный автомобиль выехал на условный пожар. Путь следования пролегал по улице Морская, улице Кишиневская, аллее Фестивальной и проспекте Курортном. По данному пути пожарным необходимо было проехать вдоль молдавских баз отдыха по улице Кишиневская, дальше у развлекательных заведений «Brazil», «Aqua», проехать по проспекту Курортном до базы отдыха «Заря» мимо магазинов и кафетерии, торговые лотки, и как можно скорее добраться до самой базы отдыха.

«Как и в прошлом году, задача оказалась не из простых. Преграды, мешавшие пожарным быстро и оперативно выполнить задачи по назначению, остались прежними: узкие проезды, скопление транспорта из-за недостатка мест для парковки. И здесь возникает ряд вопросов - смогут специалисты ГСЧС вовремя добраться до места происшествия, чтобы спасти чью-то жизнь и имущество? Или не потеряют драгоценное время в поисках объездные пути, или расталкивая автомобили с проезжей части? И кто будет нести ответственность за последствия пожаров или чрезвычайных событий в случае их возникновения? Владельцы автомобилей или владельцы развлекательных заведений, которые не в состоянии организовать площадки для парковки автомобилей?» – говорится в сообщении.

В связи с этими проблемами спасатели обращаются к гражданам и органам местной власти с просьбой обеспечить должные проезд спецавтомбилям ГСЧС и других экстренных служб.

Напомним, что на базе отдыха в Коблево горел трехэтажный недострой – спасатели уберегли от огня соседние строения, автомобили и сосновый бор.