«Неоднократно перевозил военную технику на полуостров»: В оккупированном Крыму едва не затонул российский паром

В оккупированной Керчи при выгрузке вагонов надломился корпус железнодорожного парома «Анненков», принадлежащего российской компании «АнРуссТранс».

Об этом сообщает BSNews.

Чтобы не допустить разлива топлива и затопления судна, сотрудникам порта пришлось срочно установить надувное боновое заграждение (на фото — красного цвета).

Поврежденный паром, как и владелец компании «АнРуссТранс» Александр Анненков, внесен в список нарушителей украинских санкций. Ж/д паромы, принадлежащие «АнРуссТранс», неоднократно перевозили в оккупированный Крым военную технику.

Информацию об аварии на пароме подтвердил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Железнодорожная переправа (через Керченский пролив — ПН) приостановила работу. При выгрузке вагонов с ж/д парома «Анненков» (компания «Аншип») в порту Крым на коммерческом причале произошёл надлом корпуса судна ниже ватерлинии. Никаких «разломов пополам» или аварийных случаев не было, но вода поступала в машинное отделение, поэтому нужно было действовать оперативно», — написал Волков на своей странице в соцсетях.

Он добавил, что водолазы, устранявшие течь, заделали около 10 мест поврежденного корпуса судна.

Напомним, ранее турецкое судно, возившее сырье в Крым, раскололось пополам у входа в Босфор.