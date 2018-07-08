В Варшаве произошла утечка токсичного вещества – в больницу с отравлением попало 14 человек

В столице Польши Варшаве утром в воскресенье, 7 июля, вблизи главного грузового терминала аэропорта имени Шопена из емкости вытекло неизвестное вещество, 14 человек госпитализированы с отравлением.

Об этом сообщает «tvnwarszawa.tvn24.pl» со ссылкой на представителя пожарной службы.

«У главного грузового терминала на улице Виражова произошла утечка из бочки неизвестной химической субстанции», - говорится в сообщении.

Эвакуированы 16 человек, из которых 14 попали в больницу. На месте работает группа по химической безопасности.

Информацию о чрезвычайном происшествии спасатели получили в 07:37 (по киевскому времени).

Напомним, на Львовщине в «маршрутке» пять человек получили химожоги из-за вещества, которое перевозила пассажирка для домашних нужд.