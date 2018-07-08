В Николаеве трамвай насмерть переехал пешехода

В Николаеве в воскресенье, 8 июля, трамвай насмерть переехал пешехода.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около остановки «Южная» по проспекту Богоявленском. Пострадавший мужчина 1986 года рождения после полученных травм погиб на месте.

Пока точно неизвестно, как пешеход угодил под трамвай. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаев».

Напомним, в Николаеве один трамвай сошел с рельсов, а второй – сломался.