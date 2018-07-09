В Великобритании умерла женщина, отравленная «Новичком»

Гражданка Британии, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась в больнице.

Об этом сообщает полиция Лондона, передает «Reuters».

Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще одним мужчиной — Чарли Роули. В полиции рассказали, что они подверглись воздействию «Новичка». У Стерджесс осталось трое детей.

О событии также сообщили премьеру Терезе Мэй. Глава правительства заявила, что она расстроена и шокирована ситуацией. Отмечается, что Роули остается в критическом состоянии.

44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. Он располагается в 10 км от Солсбери, где от воздействия «Новичка» пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджесс и Роули были госпитализированы в ту же клинику, что и Скрипали. Британская полиция продолжает расследование инцидента.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобританиии Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе Шиханы Саратовской области.