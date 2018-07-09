На Харьковщине во время празднования Ивана Купала погиб 5-летний мальчик – ребенок упал в костер

В Кегичёвском районе Харьковской области во время празднования Ивана Купала 5-летний мальчик упал в костер, в результате чего получил смертельные ожоги.

Об этом сообщает Mediaport.

В одну из больниц Харькова мальчика доставили с помощью санавиации, ему оказали всю необходимую помощь, но спасти ребенка не удалось – он получил обширные ожоги самой тяжёлой 4-й степени.

«Семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер. Известно, что семья потерпевшего характеризуется положительно, на учете полиции не состоит», — говорится в сообщении областной полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 6 июля, в Нежине трое детей погибли из-за обрушения плиты перекрытия в двухэтажном недостроенном здании.