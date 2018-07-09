В Центре Николаева столкнулись «Toyota» и «KIA» – образовался затор

В Николаеве в понедельник, 9 июля, из-за небольшого дорожно-транспортного происшествия в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Садовой, образовалась пробка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Недалеко от остановки «Садовая» столкнулись автомобили «Toyota» и «KIA», в следствие чего образовался затор вплоть до улицы 3-й Слободской. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.

В патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» сообщили, что водитель «Toyota» нарушил дистанцию и совершил наезд на «KIA», которая стояла на светофоре.

Напомним, что ранее на проспекте Богоявленском столкнулись «Toyota» и «Chevrolet» – движение затруднено.