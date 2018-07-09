В Николаеве мужчина пошел купаться в лимане и исчез – его спасли

В Николаеве в воскресенье, 8 июля, спасатели вытащили из воды 30-летнего мужчину.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 20:30 на линию «101» поступила информация о том, что в акватории Бугского лимана на стихийном пляже «Нефтебаза» мужчина пошел купаться и долгое время не возвращался. О данном происшествии известили его товарищи, которые находились на берегу.

На место выехали отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурная смена оперативно-координационный. Сотрудники ГСЧС на спасательной лодке в 200-х метрах от берега заметили мужчину и транспортировали его на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в Николаеве один мужчина утонул, а второй пытался переплыть лиман и пропал без вести.