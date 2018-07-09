В Николаеве во время словесной перепалки мужчина ранил ножом оппонента – потерпевший от претензий отказался

В Николаеве в воскресенье, 8 июля, в Заводском районе Николаева в ходе словесного конфликта между двумя мужчинами один ранил другого ножом.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Заводского отдела полиции.

Во время возникшего словесного конфликта нападавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес мужчине непроникающее ножевое ранение. На место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, которые зафиксировали легкие телесные повреждения, сотрудники следственно-оперативной группы Заводского отдела полиции.

Однако позже потерпевший написал заявление в Заводский отдел, в котором говорится, что он отказывается от каких-либо претензий к нападавшему. Угрозы его жизни после полученного ранения нет.

Напомним, что в Новом Буге женщина во время ссоры едва не убила своего сожителя.