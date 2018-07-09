«Десятки миллионов»: В Днепре в лесопосадке нашли мешки с утилизированными гривнами

В субботу, 7 июля, в лесопосадке на Криворожском шоссе в Днепре нашли десятки мешков, до отвала забитых утилизированными украинскими купюрами разного номинала. Если верить надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, «ценный груз» принадлежит Национальному банку Украины.

Об этом сообщает «Информатор».

Общая сумма содержимого в мешках — десятки, а то и сотни миллионов гривен. Единственный нюанс — со всеми купюрами тщательно «поработал» шредер (измельчитель бумаги — ПН). Никакой информации о том, как «сокровище» попало в столь отдаленные края Днепра, в данный момент нет.

На бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете — 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам «брошены на произвол».

На месте находки работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства.

Напомним, ранее на Киевщине в лесополосе нашли десятки мешков со шприцами и органическими отходами.