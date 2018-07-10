Сын премьер-министра Армении добровольно пошел в армию – он хочет служить на передовой в Карабахе

Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян в понедельник отправился на службу в армию.

Об этом сообщает «Белорусский партизан».

- Я написал заявление о том, что намерен пройти службу в Арцахе (армянское название непризнанного Нагорного Карабаха). Буду служить на передовой. Это мое решение, и оно было принято еще много лет тому назад, - сказал Пашинян журналистам в сборном пункте.

Он также выразил уверенность, что во время службы между ним и остальными военнослужащими не будет различий. В свою очередь его отец Никол Пашинян, также приехавший на сборный пункт, заявил, что спокойно относится к решению сына служить в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

- Обеспокоенность моя не больше и не меньше, чем обеспокоенность в отношении других военнослужащих. Я не имею права заботиться о своем сыне больше, чем о других, - сказал Никол Пашинян.

Напомним, что Пашиняна избрали премьером после недавней революции в Армении.