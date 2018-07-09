В России полицейские застрелили собаку, которая охраняла пьяного хозяина 18+

Полицейские в Екатеринбурге из пистолета застрелили собаку. Пес не подпускал людей к лежащему на земле хозяину.

Об этом сообщает РИА «Новый День».

На записи – мужчина, лежащий на земле, вокруг которого бегает собака бойцовской породы со снятым намордником. Рядом стоит машина полицейских, стражи порядка, судя по всему, хотят выйти из нее и помочь мужчине, но не могут – пес бегает вокруг автомобиля, отдирает брызговики, бросается на колеса. Один из полицейских достает оружие и несколько раз стреляет. Пес убегает, но от ран умирает в десятке метров от полицейского уазика.

По описанию автора съемки, пьяный мужчина шел со своей собакой по проспекту Космонавтов и упал. Люди вызвали скорую и полицию. Бойцовский пес начал кидаться на людей, укусил прохожего за руку, никого не подпускал к мужчине. Полицейские были вынуждены застрелить животное.

- После того как собаку убили, хозяин очухался, взялся за голову, но уже, к сожалению, поздно... – добавил очевидец.

В пресс-группе УМВД оперативно комментировать ситуацию отказались, попросив отправить запрос.

- Прибывшие на место происшествия по сообщению граждан сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие из-за агрессивности животного, которое покусало нескольких человек и не давало возможность оказать помощь лежащему на земле человеку, – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина оказался пьян, его отвезли в больницу, помощь медиков потребовалась и тем, кого покусал пес. По данному факту в полиции началась проверка.