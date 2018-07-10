В Виннице николаевский водитель грузовика, перевозившего комбайн, оборвал троллейбусные линии

В Виннице 9 июля, около 13:00 грузовик, перевозивший комбайн, оборвал троллейбусные электролинии на площади Героев Чернобыля.

Об этом сообщает сайт «Вінниця.Ок».

Из-за происшествия образовался большой затор. Кроме троллейбусов было остановлено и движение трамваев, поскольку грузовик остановился на путях. Сообщается, что комбайн перевозил житель Николаевской области.

По словам водителя, он двигался по навигатору, потому и заехал с крупногабаритным грузом в город. Хотя, по правилам дорожного движения, он должен ехать по кольцевой дороге. На водителя патрульные составили соответствующее постановление, а винницкая транспортная компания готовит документы о возмещении им стоимости поврежденного имущества.

Напомним, что ранее в Николаеве оштрафовали сразу 17 водителей фур, которые двигались в колонне с габаритным грузом.