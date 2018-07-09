В Баштанке «BMW» столкнулся с мотоциклом

В городе Баштанка на Николаевщине вечером 9 июля столкнулись автомобиль «BMW» и мотоцикл «Минск».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария случилась примерно в 22:30 на перекрестке улиц Баштанской Республики и Василия Ерешко. Водитель «BMW», по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом.

Вследствие ДТП 45-летнего мотоциклиста госпитализировали.

Напомним, что при выезде из Николаева мотоциклист получил тяжелые травмы после столкновения с «КамАЗом».