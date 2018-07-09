В Николаеве возник сбой с платежными терминалами и банкоматами – рассчитаться карточкой невозможно

В Николаеве вечером 9 июля возникли проблемы с банковскими терминалами – в различных заведениях и магазинах горожане не могут расплатиться карточкой.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

К примеру, карточкой сейчас нельзя расплатиться в «Макдональдсе» и «Львовских круассанах», «Сотке», в двух аптеках и супермаркете «Метро». При этом не принимаются карты разных банков, не только «Приватбанка».

Не работают и отдельные банкоматы «Приватбанка» и «Райфайзенбанка» - при попытке снять деньги они показывают, что произошел технический сбой. Причина этого сбоя пока неизвестна.

C «Приватбанком» невозможно связаться онлайн - система показывает, что при звонке на горячую линию произошли трудности, которые ориентировочно исправят к 12:00. Не работает и услуга снятия денег без карты.

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Напомним, ранее сообщалось, что мошенники позвонили жительнице Николаева сразу после того, как она набрала неправильный код в банкомате.