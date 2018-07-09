В Полтавской области на трассе нашли жителя Южноукраинска, которому стало плохо за рулем

В Полтавской области 3 июля патрульные полицейские нашли и помогли 50-летнему жителю Южноукраинска, которому стало плохо на трассе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга.

В местную полицию обратились их коллеги из Южноукраинска – они разыскивали мужчину, который пропал без вести. В последний раз с мужчиной разговаривали по телефону 1 июля, после чего связь прервалась. У мужчины хроническое заболевание и он мог себя плохо почувствовать.

«Все экипажи патрульной полиции Кременчуга были извещении о происшествии. В ходе патрулирования на 87-м километре автодороги Полтава-Александрия полицейские заметили автомобиль «ВАЗ-2111». В салоне авто в полубессознательном состоянии обнаружили мужчину. На место немедленно вызвали скорую медицинскую помощь и его госпитализировали. Правоохранители сообщили родственникам о состоянии и местонахождении мужчины», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее на трассе возле Николаева «маршрутка» слетела на обочину и перевернулась, потому что у водителя случился приступ эпилепсии.