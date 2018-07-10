СМИ сообщили о вооруженном ограблении в Николаеве - в полиции опровергают

Фото: Кадр из фильма "Налётчики" В СМИ появилась информация, что в ночь с понедельника на вторник, 10 июля, в Николаеве налетчики ограбили магазин, а полиция объявила оперативный план «Сирена».

Об этом сообщают «Новости-N».

Так, пятеро налетчиков совершили разбойное нападение на магазин в центре Николаева. Продавщица рассказала полицейским, что налетчики внешне выглядели как выходцы с Кавказа. После ограбления преступники скрылись на микроавтобусе и легковом автомобиле.

Издание пишет, что все экипажи патрульной полиции были сориентированы на розыск злоумышленников.

В то же время в ГУ Нацполиции в Николаевской области опровергли эту информацию.

«Информация, обнародованная на сайте «Новости-N», о якобы ночном налете на магазин группы вооруженных выходцев с Кавказа и введение оперативного плана «Сирена» не соответствует действительности. Таких событий на территории Николаевской области не происходило, и оперативный план не вводился. Будьте внимательны и осторожны при создании и потреблении информации!» - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Как известно, 14 мая, в Херсоне банда совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Налетчиков подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших – двое из них жители Первомайска Николаевской области и трое живут в Херсоне. После суд заочно арестовал первомайских и херсонских налетчиков на «ювелирки», а также их имущество и собственность родственников.