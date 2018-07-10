На Николаевщине горело перекрытие дома - спасатели не допустили распространение огня на хозпостройку

В понедельник, 9 июля в селе Новоруское Витовского района горел частный дом.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре по улице Матросова на линию «101» поступила в 23:29 от соседей. По указанному адресу выехали отделения 16 Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной охраны «Первомайское».

По приезду пожарными установлено, что горит перекрытие дома, выполненное из шифера и деревянных балок. В 00:22 пожар локализовали, в 00:35 - ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения огня внутрь дома и на расположенную рядом хозяйственную постройку.

К тушению привлекалось четыре человека особого состава и одна единица техники ГСЧС. На место также прибыли работники аварийной бригады ОАО «Николаевоблэнерго».

Напомним, что в Вознесенске 28 июня горела хозпостройка из-за неосторожного обращения с огнем со стороны неизвестного – спасателям удалось избежать перебрасывания пожара на жилой дом.