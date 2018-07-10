В Николаеве на перекрестке трамвай протаранил «Lada»

Во вторник, 10 июня, в Николаеве на пересечении улицы Московская и улицы Сенная произошло ДТП с участием трамвая, курсирующего по маршруту №6 и автомобиля «Lada».

Об этом сообщается в группе «Автобыдло Николаев» на странице в Facebook.

Так, автомобиль двигался по улице Московская со стороны улицы Дунаева в сторону улицы Пограничная, а трамвай двигался по улице Сенная со стороны улицы Даля в сторону улицы Лягина. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Lada» не пропустил трамвай, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил значительные механические повреждения.

Напомним, ранее в Николаеве трамвай насмерть переехал пешехода.