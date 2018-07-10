На снигиревской трассе из-за сильного задымления от горения сухой травы столкнулись «КамАЗ» и микроавтобус «NISSAN»

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В понедельник, 9 июля в результате сильного задымления от горения сухой травы на 41 километре автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое» возникло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и микроавтобуса «NISSAN PRIMA-STAV».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествие произошло в 17:24, в результате 21-летнего пассажира микроавтобуса с помощью скорой помощи госпитализировали в хирургическое отделение Снигиревской центральной районной больницы.

Напомним, что в среду, 4 июля в селе Новониколаевка Витовского района мужчина выжигал сухую траву на частной территории, не справился  с огнем, и пламя перекинулось на автомобиль «Mazda» и хозяйственную постройку. В результате машина и постройка сгорели.

Julia Davudenko

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