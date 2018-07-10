На въезде в Новую Одессу столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль – пострадали два человека

В Николаевской области 10 июля на въезде в город Новая Одесса столкнулись автомобиль «ВАЗ-21015» и микроавтобус «Mercedes Sprinter».

Об этом сообщается в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Вследствие ДТП серьезно пострадала женщина, находившая в одном из автомобилей. Первую помощь ей оказали очевидцы случившегося, вскоре ее забрала «скорая помощь».

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что водитель «ВАЗа» превысил скорость, не выдержал дистанцию и врезался в микроавтобус. В результате ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа», их доставили в больницу.

Напомним, что ранее в Николаеве на перекрестке трамвай протаранил «Lada».