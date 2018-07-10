В селе на Николаевщине ввели карантин из-за бешеного кота

В селе Нововасильевка Еланецкого района в частном домохозяйстве обнаружили кота, больного бешенством.

Об этом сообщили в пресс-службе Еланецкой райгосадминистрации.

Отмечено, что кот не был вакцинирован против бешенства и напал на мужчину. При Еланецкой райгосадминистрации провели заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и ввели карантин по бешенству животных в селе Нововасильевка и на прилегающей территории в радиусе 10 км.

«Убедительная просьба к хозяевам собак и кошек ежегодно в обязательном порядке прививать своих любимцев против бешенства. При наличии признаков заболевания домашних животных или выявления их трупов нужно немедленно сообщить ветврачу государственного учреждения ветеринарной медицины по телефону 9-22-22», - сообщили в РГА.

Напомним, что ранее в селе Бугское Новоодесского района выявили бешенство у домашнего кота и дикой лисицы.