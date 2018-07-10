Полиция Николаевщины разыскивает мужчину, который уехал на заработки в Киев и пропал без вести

Южноукраинское отделение полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает без вести пропавшего мужчину, который выехал на заработки в столицу и не вернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

35-летний Злочевский Роман Юрьевич, житель Южноукраинска, который поехал в Киев на заработки, последний раз выходил на связь 23 июня.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

Особые приметы: наличие татуировок на теле: на правом предплечье, на ноге с именем «АЛИНА», на груди с изображением месяца и волка.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Южноукраинское отделения полиции Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Южноукраинск, ул.Спортивная, 3, или по телефонам ( 05136) 2-54-00, 102.

Напомним, что в Николаеве пропали без вести женщина и ее 8-месячная дочь - шесть дней об их местонахождении ничего неизвестно.