В рамках учений «Sea Вreeze-2018» пограничники отработали прыжки с вертолета в воду

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Пограничники отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны в рамках военных учений «Sea Breeze-2018» отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду. 

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

По легенде учений противник использует диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе, поэтому было принято решение применить сводное протидиверсионное подразделение на рейде порта Одесса.

На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолета в море. После высадки группа достигла объекта под водой и нейтрализовала условного противника.

В ГПСУ отметили, что упражнение выполнено должным образом. Теоретические занятия и практические тренировки, предшествовавшие обучениям, оказались эффективными.

Напомним, ранее сообщалось, что для участия в «Sea Breeze-2018» Черное море вошли американские военные корабли, а в Одессу прибыли самолеты ВВС США.

Роман Свиридов

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