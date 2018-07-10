«Длиной почти 5 метров и весом в 600 килограммов»: В Австралии рейнджеры поймали крупнейшего крокодила в истории региона

В Австралии рейнджеры города Кэтрин поймали крупнейшего в истории региона крокодила. Пойманного хищника наблюдали в реке вблизи города в течение 8 лет.

Об этом сообщает местное издание Hawkesbury Gazette.

Длина пойманного гребнистого крокодила - 4,7 метра, вес почти 600 кг, а возраст оценивают как минимум в 60 лет. В отделе по вопросам дикой природы Северных территорий Австралии заявили, что эта особь - крупнейший крокодил, когда-либо пойманный в реке Кэтрин, хотя представители этого вида могут достигать до 7 метров в длину.

Чтобы местные жители не переживали из-за соседства с таким монстром, его увезли на крокодиловую ферму, где животное выпустят.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr — Roxanne Fitzgerald (@rfitz18) 9 июля 2018 г.

Рейджеры поймали еще одного крокодила, который на фоне «рекордсмена» выглядит крошечным, хотя его длина превышает 2 метра. Еще один крупный хищник, замеченный в реке при съемке с воздуха, пока что не попался в ловушку.

Согласно сообщению, природоохранное ведомство каждый год отлавливает до 250 «проблемных» крокодилов.