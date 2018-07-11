На Николаевщине спасатели убрали дерево, которое из-за непогоды упало и перекрыло дорогу

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Во вторник поздно вечером, 10 июля, в Арбузинском районе бойцы ГСЧС убрали с дороги поваленное непогодой дерево. 

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Информация о происшествии поступила на пункт связи 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в 22:10.

Спасателям сообщили, что на автодороге «Панкратов-Еланец» в пределах Арбузинского района в результате осложнения погодных условий на дорогу упало дерево и частично перекрыло движение транспортных средств.

Спасатели распилили дерево и убрали с проезжей части.

Напомним, ранее в Новом Буге из-за непогоды на территории больницы упало дерево.

Анатолий Чубаченко

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