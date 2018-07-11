На Одесчине из-за удара молнии горела школа

В поселке Белта Одесской области ночью произошел пожар в здании местной школы.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило около полуночи. Отмечается, что пожарные локализовали огонь уже в 00:56 и в 3:15 - ликвидировали.

Установлено, что возгорание произошло на третьем (последнем) этаже здания. Предполагаемая причина пожара - попадание молнии. Погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены три учебные помещения, перекрытия и крыша площадью 200 м².

В Одесской облгосадминистрации пообещали восстановить школу, а на время ремонта детей распределят в другие учебные заведения.

Напомним, на Николавщине молния убила мать двоих детей.