В Николаеве из-за неосторожного курения горел балкон в одной из квартир многоэтажки

В Николаеве, в среду, 11 июля, из-за неосторожного курения произошел пожар в одной из пятиэтажек по улице Космонавтов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

Как отмечается в 17:35 в управление ГСЧС поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Космонавтов в Ингульском районе города. На место происшествия приехал четвертый караул Государственной пожарно-спасательной части.

«Установлено, что пожар возник на балконе одной из квартир на четвертом этаже здания. Пожарные не допустили распространения пламени в помещение и на смежные квартиры. В 17:57 пожар площадью 3 м² локализован, 18:01 - ликвидирован», - отметили в ГСЧС.

По предварительной информации возгорание возникло по причине курения в помещении.

Напомним, что в Николаеве из-за окурка возник пожар в квартире – спасатели успели вывести из задымленного жилья женщину. Также ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неосторожного курения горела квартира, а ее 40-летний хозяин позже скончался в больнице