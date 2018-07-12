В Украину вернулись 524 украинских туриста, застрявших на отдыхе в Анталии

Из турецкой Анталии в Украину в течение ночи вернулись 524 украинских туриста.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

- Хорошо, что таки вернулись. Но такая история не должна повторяться, - добавил он.

В то же время туроператор Join UP! решил сократить полетную программу в Турцию, чтобы снизить нагрузку на авиаперевозчиков и стабилизировать ситуацию на туристическом рынке, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что, начиная с 11 июля, компания постепенно сократит прямые перелеты в Турцию из Киева, Винницы, Ровно, Кривого Рога, Херсона, Одессы и Харькова.

Всего в период с 11 по 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю.

Полетная программа в Турцию будет прекращена из региональных аэропортов Виннице, Ровно, Кривого Рога и Херсона.

Изменения коснутся 1010 туристов, рейсы которых попали под сокращение (Винница - 249 человек Кривой Рог - 282 человека, Ровно - 115 человек, Херсон - 364 человека). Этим туристам компания предложит вылет ближайшим к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.

Напомним, в аэропорту Борисполь аварийно приземлился самолет с пассажирами, который летел в Анталию.