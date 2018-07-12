Протестующие против поднятия проезда в общественном транспорте пытались прорваться в Киевсовет – произошли потасовки

В Киеве возле здание Киеврады проходит акция против повышения тарифов в общественном транспорте, организованный партией «Свобода».

Об этом на своей странице в соцсети сообщает депутат Киеврады Александр Аронец.

По его словам, в зале Киеврады общественники скандировали «долой Кличко», когда тот рассказывал о «непопулярном решении» о повышении цены и о невозможности введения электронного билета без поднятия стоимости проезда.

Также Аронец опубликовал видео, как киевская громада прорывается в сессионный зал Киеврады, чтобы заставить депутатов остановить повышение цен на проезд.

- Киевская община прорывается в сессионный зал Киевсовета, чтобы заставить депутатов остановить повышение цен на проезд, - написал он, опубликовав видео.

На видео видно, что сотрудники полиции препятствовали прорыву, произошли небольшие стычки. Участники акции сканировали «Ганьба».

Депутат Киевсовета Наталия Маслова сообщила в Facebook, что митингующие сорвали заседание и заблокировали выходы.

Напомним, ранее в Киевсовете националисты с топорами устроили потасовку и выломали дверь в сессионный зал.