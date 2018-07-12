«Разорвать отношения с существующей системой»: в Николаеве на место ЖЭКов выбирают управляющие компании

В четверг, 12 июля, в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета проходит второй этап конкурса на определение управляющих компаний, которые заменят ЖЭКи в обслуживании домов горожан. В частности, члены комиссии изучат все документы, которые им предоставили конкурсанты.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин рассказал о том, что, если жильцы домов не создали ОСМД или же не выбрали себе управителя, то органы самоуправления берут это на себя и проводят конкурс на предоставление услуг управления. Главным критерием является, чтобы каждый, кто подался на конкурс внес свою цену управления

- Кроме того, что существует цена управления на каждый дом, должен быть баланс управления на ремонты и как тратятся эти деньги. Совладельцы сами решают, что нужнее: или водопровод сделать или крышу, сообщил Репин.

По результатам данного конкурса, около 800 домов получат своего управителя, а именно в Ингульском районе, Корабельном и Соляных. Также он добавил, что всего зарегистрировали 7 конкурсантов, среди них ЖКП «Південь», ДЕЗ «Корабел», ДЕЗ «Океан», «Бриз» и ООО «Місто для людей – Миколаїв».

Александр Репин По последнему конкурсанту Репин сообщил, что данная фирма, зарегистрирована в Николаеве, но имеет опыт работы в Кременчуге, Мариуполе и Запорожье.

- Я считаю, что это очень хороший синдром. Те, кто приходят со стороны должны показать мастер-класс нашим предприятиям, которые тоже считают себя управляющими компаниями. Это управляющая компания в полном смысле слова. Пусть они покажут, а горожане сравнят. Как должно быть и как у нас есть, - отметил он.

Сам договор заключается на один год, если же по истечению года жильцы останутся недовольны, то они имеют право поменять управление.

- Наша задача разорвать отношения с существующей системой и заставить платить за свое имущество совладельцев. Если вам через год не понравится управляющая компания – сами выбирайте другую. Город готов поддержать, если совладельцы обратятся в департамент – мы организуем конкурс, - сообщил Репин.

Также он добавил, что к пятнице, 13 июля, будут готовы результаты, однако это еще неточная дата, поскольку комиссия может не успеть рассмотреть все предложения.

Напомним, что мэр Сенкевич предложил жителям многоэтажки, где протекает крыша создать ОСМД, поскольку денег на ремонт нет.