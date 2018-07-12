В Минобороны заявили, что взрыв миномета на Ровенском полигоне произошел из-за двойного заряжания

Следственный эксперимент показал, что разрыв миномета М120-15 «Молот», который произошел на Ровенском полигоне и в результате которого погибли трое военнослужащих и девять получили ранения, произошел из-за человеческого фактора - двойного заряжания.

Об этом заявил замминистра обороны Игорь Павловский, передает «Укринформ».

- Вчера мы провели дополнительный эксперимент с привлечением Киевского института судебных экспертиз, непосредственно прокуратуры - прокуратуры Западного региона, Военной службы правопорядка, представителей научно-исследовательских структур, сымитировали практически все события, которые могли произойти непосредственно во время выполнения задач, и получили следующие результаты: в ходе двойного заряжания миномета и стрельбы последствия разрушения ствола миномета были точно такие, как произошли в пятницу (6 июля,- ПН) при двойной зарядке миномета, - сказал замминистра на заседании профильного комитета Рады.

По его словам, в рамках эксперимента был взорван еще один миномет, на этот раз с одной миной в стволе.

- Мы взорвали еще одну мину, чтобы убедиться, действительно ли это было в ходе двойного заряжания, или подзарядки миномета одной неисправной миной. Мы получили тот же результат, который имели ранее, который имели в ходе проведения следственных экспериментов, когда мина взрывалась непосредственно в стволе миномета, - отметил Павловский.

Напомним, 6 июля из-за разрыва миномета «Молот» на Ровенском полигоне из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения. Погибшие были бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить итоги расследования инцидента на следующей неделе, а также распорядился приостановить использование данных минометов в зоне АТО.

Также было решено провести следственный эксперимент, для которого Минобороны предоставило два миномета «Молот» с той же заводской партии, что и миномет, который привел к гибели военнослужащих.

После завершения эксперимента были названы три версии возможной причины разрыва миномета - непосредственно человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние самого миномета "Молот", и третья - это ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась.