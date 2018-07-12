Жители Первомайска на 20 минут перекрыли «киевскую» трассу – они протестовали против закрытия почты

В городе Первомайске на Николаевщине 12 июля около 70 человек перекрыли автомобильное движение на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское».

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Протестующие начали свою акцию в 15:00 – они пересекали проезжую часть дороги по пешеходному переходу на улице Николая Винграновского. Требование протестующих – решение вопроса о незакрытии почтового отделения «Укрпочты» в микрорайоне Богополь.

Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляли сотрудники Первомайского отдела полиции. Указанное событие внесено в журнал Единого учета. По состоянию на 15:20 протестную акцию закончили, движение на автодороге полностью восстановлено.

Напомним, что в Николаеве жители Матвеевки из-за проблем с «маршрутками» на час перекрывали «киевскую» трассу.