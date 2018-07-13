Протестующие у ВР сторонники льготной «растаможки» авто поругались с сыном Порошенко и разбили окно в «Toyota» нардепа Пинзеныка

В четверг, 12 июля, в центре Киева участники акции протеста, которые перекрыли выходы из Верховной Рады, заставляли нардепов возвращаться в здание парламента и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом пишет comments.ua.

Случайно в поле зрения демонстрантов попал сын президента Алексей Порошенко. Изначально сын гаранта хотел пройти мимо протестующих незамеченным и понадеялся, что активисты его не узнают. Он решил прямо пройти от толпы подальше, но не вышло.Протестующие попытались перекрыть ему проход, остановив его для расспроса о том, как идет голосование по принятию закона о «растоможке».

Позднее участники акции протеста показали видео, на котором сына Порошенко догнали в жилом дворе дома. С нардепом вежливо побеседовали и отпустили.

Также активисты начали патрулировать правительственный квартал и буквально обыскивать людей, требуя от них показать свое удостоверение. Об этом передает Информатор.

Fктивисты остановили и разбили окно внедорожника «Land Cruiser» в правительственном квартале. По словам журналистки Алены Яхно, в авто находится нардеп Павел Пинзеннык. По словам митингующих, он наехал на активиста и начал стрелять. У мужчины перелом ноги, его увезла скорая. Активисты требуют, чтобы водитель вышел из авто. Полиция оцепила автомобиль в три ряда. После этого силовики создали живой коридор и вызволили мужчину, который был за рулем.

Напомним, с 11 июля владельцы евроблях объявили бессрочные протесты. Они намерены блокировать центр Киева, пока государство не пойдет им навстречу и не снизит таможенные платежи. Еще одно требование – отменить постановление, которое предоставляет правоохранителям всю информацию про эти авто из баз таможенников.